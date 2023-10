Pode até ser um caso de imprudência ou de ingenuidade, mas, a verdade é que o jovem avançado do Manchester United, Alejandro Garnacho, pode vir a ser castigado por causa de uma publicação nas redes sociais, na qual usou dois ‘emojis’ de um gorila junto a uma foto de Andre Onana, sendo felicitado pelos colegas depois de defender a grande penalidade frente ao Copenhaga.

A ação de Onana segurou os três pontos, os primeiros para o clube na prova, na noite de quarta-feira. A de Garnacho pode vir a dar-lhe problemas. Isso apesar de o próprio Onana já ter vindo a público defendê-lo.

O guarda-redes camaronês diz que não devem ser tomadas medidas contra o colega de equipa.

«As pessoas não podem escolher o que me deve ofender. Eu sei exatamente o que [Garnacho] quis dizer: poder e força», escreveu Onana no Instagram. «Este assunto não deve ir mais longe». acrescentou.

O internacional argentino, de 19 anos, apagou a publicação cerca de 15 minutos depois de a ter feito, mas, já se sabe, quando cai na Internet …

A Federação Inglesa de Futebol está ciente da publicação e já pediu explicações a Garnacho, o que indicia que pode vir a abrir uma investigação que leve a um castigo.

O caso faz lembrar outros semelhantes.

Em 2019, Bernardo Silva, do Manchester City, foi suspenso por um jogo e multado em 50 000 libras depois de uma comissão disciplinar ter aceitado que ele «não pretendia» que um tweet sobre o colega de equipa Benjamin Mendy fosse «racista».

A célebre publicação dos Conguitos.

Em 2021, Edinson Cavani, na altura no Manchester United, foi suspenso por três jogos e condenado a uma multa de 100 000 libras por uma publicação nas redes sociais que continha uma frase espanhola, que foi considerada ofensiva.

People cannot choose what I should be offended by. I know exactly what @agarnacho7 meant: power & strength. This matter should go no further. AO24 pic.twitter.com/RDzhwLI3BX

🔴🇦🇷 FA have been investigating into Garnacho’s social media post in which he used gorilla emojis over a picture of Andre Onana's penalty save.



🇨🇲 Onana replies: “People can’t choose what I should be offended by. Garnacho meant power and strenght. This should go no further”. pic.twitter.com/k6kea9Iwgz