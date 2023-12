Daniel Podence está na corrida ao prémio de golo da semana da Liga Europa.

O avançado português bisou na goleada do Olympiakos ao TSC Backa Topola (5-2) e está nomeado com o primeiro golo, apontado aos 40 minutos. Podence encarou um defesa na área e rematou colocado com o pé esquerdo.

João Pedro (Brighton), Assignon (Rennes) e Benzia (Qarabag) estão na disputa com o avançado do Olympiakos.

Recorde-se que o também português Gonçalo Inácio concorre a jogador da semana.