O treinador português Carlos Carvalhal entrou com o pé direito no Olympiakos: na estreia ao comando da equipa grega, goleou o TSC Backa Topola por 5-2, no Pireu, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Daniel Podence foi titular, enquanto João Carvalho entrou para o último quarto de hora. O avançado ex-Sporting esteve inspirado e bisou na partida em dois minutos, com golos aos 40 e 42. Antes disso, Ayoub El Kaabi (21m) já tinha aberto o marcador.

Na segunda parte, um autogolo de Veljko Ilic (46m) elevou a vantagem da equipa de Carvalhal, que sofreu logo de seguida, com o golo de Djakovac (48m). Os visitantes ficaram em inferioridade numérica a partir da hora de jogo, devido à expulsão de Kuveljic, mas ainda fizeram o 4-2, por Cirkovic (61m).

Contudo, Youssef El Arabi (68m) sentenciou as contas da partida.

O Olympiakos termina o Grupo A na terceira posição, com sete pontos, caindo para a Liga Conferência. Já o West Ham, que venceu o Friburgo em Londres, por 2-0, avança diretamente para os oitavos de final da Liga Europa, enquanto os alemães vão jogar o play-off, onde poderão encontrar Benfica ou Sp. Braga.