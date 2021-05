Num duelo entre duas equipas tranquilas na classificação da Premier League, o Leeds goleou fora o Burnley por 4-0.

O triunfo autoritário do conjunto orientado por Marcelo Bielsa começou a ser construído aos 44 minutos, quando Mateusz Klich inaugurou o marcador a passe do ex-Sporting Raphinha.

Na segunda parte, Jack Harrison ampliou para 2-0 à passagem da hora de jogo. Rodrigo, que foi lançado pouco antes, viria a bisar com golos aos 77 e 79 minutos, ambos com assistências de Harrison.

Com este resultado, o Leeds mantém o 10.º lugar da Premier League, agora com 53 pontos, mais 14 do que o Burnley, que já tem a permanência assegurada.