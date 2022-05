O campeão francês Paris Saint-Germain goleou este sábado o Montpellier, por 4-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Ligue 1.

Lionel Messi bisou no encontro (6m e 20m), ao passo que Angel Di María (26m) e Kylian Mbappé (60m) fizeram os outros golos dos parisienses.

Também este sábado, o Mónaco venceu o Brest (4-2) e aproveitou a derrota do Marselha diante do Rennes (2-0) para subir ao segundo posto do campeonato francês, que dá acesso direto à Champions.

Bem Yedder completou um hat trick, aos 44, 51 e 54 minutos, e Volland (70m) fechou a contagem. Gelson Martins foi suplente utilizado, ao entrar em campo para substituir Golovin.

Já o Marselha, perdeu a jogar fora, graças aos golos de Bourigeaud (12m) e Majer (35m).

Monegascos e Olympiens somam ambos 68 pontos, mas a equipa do principado tem vantagem na diferença de golos.

O Lille triunfou em casa, perante o Nice, por 3-1. José Fonte e Tiago Djaló foram titulares, ao passo que Renato Sanches (a cumprir castigo após expulsão) e Xeka (lesionado) ficaram de fora.

O Nice saiu dos lugares europeus e é agora sexto classificado, com 63 pontos, os mesmos do Estrasburgo, que venceu o Clermont por 1-0 e ascendeu ao quinto posto.

O Lens, com o português David Costa no onze, venceu no terreno do Troyes (3-1), que contou com o luso Abdul Conté.

Com Anthony Lopes a titular, o Lyon ganhou em Casa ao Nantes (3-2).

O Saint-Étienne desceu de divisão, depois de perder em casa, por 2-1, com o Reims.

O Angers, com Mathias Pereira Lage a titular, perdeu em casa com o já despromovido Metz, e o Lorient empatou a zero com o lanterna-vermelha Bordéus, de Ricardo Mangas, substituído aos 74 minutos.