O antigo futebolista Robert Prosinecki, que passou pelo Real Madrid e pelo Barcelona, considera Lionel Messi «o melhor» jogador que já viu, em detrimento de Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário ou Maradona.

«Ronaldo [Nazário] é um dos melhores, alguns vão dizer o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo [Nazário] não só jogou no Barcelona, no Inter fez temporadas impressionantes, batia equipas quase sozinho, incrível. No Real Madrid também. Contudo, se tiver se eleger um, Lionel Messi. É um jogador que fez uma grande diferença no Barcelona vários anos. Ganhou tudo o que podia, marcou muitos golos e também fez muitas assistências, joga diferente o futebol dos outros», afirmou o atual treinador do Kayserispor, em declarações ao serviço de streaming DAZN.

«Muitos vão dizer Maradona, Ronaldo [Nazário], há enormes jogadores. Não sei, mas para mim, Messi é o melhor», sublinhou.