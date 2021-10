Lionel Messi, um dos candidatos óbvios à conquista da Bola de Ouro, revelou em quem votaria para vencer o galardão: Neymar e Mbappé. No entanto, na lista do avançado do PSG há ainda outros dois nomes.



«Tenho dois jogadores na minha equipa em quem vou votar: Neymar e Mbappé. Há outros jogadores a nível individual que fizeram uma grande temporada como o Lewandowski. O Karim Benzema também teve um excelente ano a nível individual», disse, num excerto de uma entrevist à France Football divulgada esta sexta-feira.



O internacional argentino explicou ainda o que é necessário para vencer o prémio entregue pela France Football e pelo jornal L'Équipe.



«É difícil dizer [o que é preciso fazer] porque o que fazes a nível coletivo é muito importante para a Bola de Ouro. Ultimamente o que foi conquistado tem muito peso, como a Liga dos Campeões, a Copa América ou o Campeonato da Europa. Conseguir esses títulos tem muito peso», afirmou.



Lembre-se que Lionel Messi conquistou, no último verão, a Copa América pela Argentina.