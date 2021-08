A porta do Manchester City está cada vez mais fechada para Lionel Messi. Quem o diz é o próprio treinador dos citizens, Pep Guardiola, quando questionado sobre um eventual interesse do clube inglês no argentino.

«Gastámos 47 milhões de euros no Grealish – 70 milhões que recebemos e 117 milhões que gastamos. O Jack vai usar o número 10 e nós estávamos convencidos que o Leo [Messi] iria continuar no Barcelona. Neste momento, não está nos nossos pensamentos», afirmou Guardiola, durante a conferência de imprensa de apresentação de Jack Grealish.

«Parece que acabou [tempo de Messi no Barcelona], foi uma surpresa para todos. Penso que o presidente Joan Laporta foi claro hoje. Não falei, nem com ele, nem com Messi, mas sei ambos que queriam chegar a acordo. Tudo o que posso dizer é um ‘obrigado’ ao Lionel por ajudar o Barcelona a dominar. Desejo-lhe o melhor para o seu futuro», completou Guardiola, que treinou Messi entre 2008 e 2012 no emblema catalão.