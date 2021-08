Chega ao fim uma era no mundo do futebol. Lionel Messi não vai continuar no Barcelona, anunciou o clube catalão.

Tudo começou com uma assinatura num guardanapo. ‘Leo’ chegou a Barcelona em 2000, com a família, para treinar na academia do clube, La Masia. Fez a primeira partida pelo clube no ano seguinte, na qual contribuiu logo com um golo. Cedo se destacou com o seu talento e, aos 16 anos, já treinava com a equipa principal, pela qual se estreou frente ao FC Porto, num amigável no Estádio do Dragão.

Messi fez o seu primeiro jogo oficial pelo Barcelona em outubro de 2004, contra o Espanhol, a contar para a LaLiga. Desde então, o ‘astro’ argentino consolidou-se como o melhor jogador de sempre do emblema culé, fazendo parte de algumas das equipas mais celebradas da história do futebol e batendo inúmeros recordes, quer a nível do clube, quer a nível internacional.

Pelo Barcelona, Messi fez 778 jogos oficiais, apontando 672 golos, sendo o melhor marcador e jogador com mais partidas efetuadas pelo clube catalão. Os seus 474 golos na Liga espanhola fazem dele o melhor marcador de sempre da competição, enquanto os 120 na Liga dos Campeões o põem somente atrás de outro grande, Cristiano Ronaldo, que tem 135 golos.

E porque falar de Messi é falar de títulos, os 34 ao serviço do emblema blaugrana fazem dele o jogador com mais conquistas ao serviço do clube. Entre tantos troféus, destacar as dez Ligas espanholas e quatro Ligas dos Campeões no palmarés do argentino.

Individualmente, Messi é insuperável. Ganhou a Bola de Ouro não uma, mas seis vezes, uma marca que mais nenhum atingiu. 'Leo' é, também, o jogador que conquistou mais Botas de Ouro, igualmente com seis.

Durante anos, Messi foi sinónimo de Barcelona e Barcelona foi sinónimo de Messi. Um dos capítulos mais bonitos do desporto-rei conhece, agora, o seu fim.