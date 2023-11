O futebolista argentino Lionel Messi considerou que os jogadores jovens que estão a aparecer têm de «respeitar», em alusão à confusão que envolveu o uruguaio Manuel Ugarte, com os argentinos Enzo Fernández e Rodrigo de Paul, no Argentina-Uruguai da última noite.

Aos 22 minutos, na sequência de uma falta assinalada sobre Messi, perto da área defensiva do Uruguai, a segunda grande confusão entre jogadores no duelo de qualificação para o Mundial 2026, envolveu Ugarte com Enzo Fernández e De Paul, terminando com o ex-Sporting, agora no PSG, a responder com um gesto obsceno ao médio do Atlético de Madrid.

«Contra o Uruguai é sempre assim. Prefiro não dizer o que penso, mas esta gente tem de aprender, a gente jovem. Têm uma boa seleção, mas têm de aprender a respeitar os mais velhos, porque este clássico foi sempre intenso, duro, mas sempre com muito respeito. Por isso, têm de aprender um pouco», afirmou Messi, à TyC Sports, ainda no relvado, porém, sem falar sobre a confusão três minutos antes, em que acabou a agir ao agarrar o uruguaio Mathías Olivera pelo pescoço.

Já na zona mista, De Paul reagiu de forma lacónica ao assunto com Ugarte. «É uma tolice. Fica dentro de campo, não se passa nada. Gosto de falar de futebol. O Uruguai esteve melhor e agora há que levantarmo-nos e fazer um grande jogo no Brasil», afirmou.

Ugarte também falou no final do encontro, aos canais da AUF TV, destacando que a Argentina é a campeã do mundo e que ia ser «um jogo complicado». «Eles são muito fortes. Nós, confiando sempre em nós e unidos, acreditamos que podemos. Estes jogos são sempre complicados e de alta intensidade. As revoluções estão sempre a mil e o Uruguai está sempre preparado para isso», afirmou.

O Uruguai venceu a Argentina, por 2-0, com golos de Ronald Araújo e Darwin Núñez, na quinta jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2026.