O Argentina-Uruguai da última noite ficou marcado por alguns momentos de tensão entre jogadores das duas seleções, entre os 19 e os 22 minutos. Primeiro, com uma briga entre jogadores e Lionel Messi a levar a mão ao pescoço de Mathías Oliveira e, minutos mais tarde, com Manuel Ugarte a desentender-se com Rodrigo de Paul e a fazer um gesto obsceno ao jogador argentino.

No primeiro momento, tudo surgiu por uma alegada infração cometida pelo uruguaio Ronald Araújo sobre Nicolas González, não considerada pelo árbitro Wilmar Roldán. A confusão desencadeou-se e ganhou força com o confronto entre Olivera e De Paul, que teve intervenção de Messi a agarrar o uruguaio pelo pescoço.

O momento em que Messi agarra Olivera pelo pescoço:

Poucos minutos depois, na sequência de uma falta assinalada sobre Messi, perto da área defensiva do Uruguai, nova confusão envolveu Ugarte com Enzo Fernández e De Paul, terminando com o ex-Sporting a responder com um gesto obsceno, como foi possível ver pelas imagens televisivas.

O Uruguai venceu a Argentina, por 2-0, com golos de Ronald Araújo e Darwin Núñez, na quinta jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2026.

O gesto de Ugarte para De Paul: