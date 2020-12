O futebolista argentino Lionel Messi vai falhar a receção do Barcelona ao Eibar, em jogo da 16.ª jornada da I Liga espanhola, marcada para as 18h15 de terça-feira.

Em nota oficial, no dia de regresso aos treinos do plantel após quatro dias de folga, o Barcelona comunicou, na manhã deste domingo, que «está previsto que Leo Messi reincorpore os treinos depois do Barcelona-Eibar».

A imprensa espanhola noticia que a ausência de Lionel Messi tem parecer favorável do treinador Ronald Koeman e está relacionada com a gestão física e descanso dado ao atleta, que prolonga assim a pausa natalícia junto da família.

Messi, recorde-se, já tinha descansado em dois momentos do calendário nos últimos meses, para a Liga dos Campeões, frente a Dínamo de Kiev e Ferencvaros.