O futebolista brasileiro Neymar começou, na noite de sexta-feira, uma festa com cerca de 500 pessoas com duração prevista de cinco dias, no âmbito da passagem de ano, noticiou o jornal O Globo.

De acordo com o mesmo meio, a celebração ocorre em Mangaratiba, no Rio de Janeiro e, para ser discreto e evitar perturbações a residentes próximos, o jogador do Paris Saint-Germain, que só volta à competição em janeiro de 2021, terá construído um anexo com proteção acústica. É suposto que os convidados ali fiquem até ao final de 2020.

De acordo com outros meios locais, a única regra imposta por Neymar foi a proibição do uso de telemóveis, sobretudo a gravação de material para utilização nas redes sociais.

Esta situação acontece numa altura em que o Brasil conta com pelo menos 190 mil mortos associados à covid-19 e cerca de 7,5 milhões de infetados desde o início da pandemia no país.