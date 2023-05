Lionel Messi ainda não definiu o futuro, mas já há quem critique a possível opção deste seguir para a Arábia Saudita. O antigo internacional neerlandês, Marco van Basten, criticou a possibilidade do internacional argentino rumar ao Al Hilal.



«Não entendo a decisão de ir jogar para a Arábia Saudita para ganhar mais dinheiro quando já ganhou tanto. Parece-me miserável. O Messi tem de fazer as coisas que ama, tem de ser dono do seu destino», referiu o ex-futebolista de 58 anos, em declarações no canal de televisão Ziggo Sport.



O pai de Messi, Jorge, já negou a informação adiantada pela France Press, frisando que «não há absolutamente nada com nenhum clube para o próximo ano»