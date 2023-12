Lionel Messi esteve perto de juntar-se a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O internacional argentino revelou que recebeu uma proposta do Médio Oriente no último mercado de transferências, mas optou por rumar a Miami.

«A verdade é que, felizmente, tinha várias opções interessantes em cima da mesa e tive de analisá-las e pensar com a minha família, antes de tomar a decisão final de vir para Miami», começou por dizer Messi à revista Time, que o considerou o atleta do ano.

«A minha primeira opção foi voltar ao Barcelona, ​​mas não foi possível. Tentei voltar e não aconteceu», acrescentou.

Messi destacou ainda que a sua missão como embaixador da Arábia Saudita fez com que estivesse tentado a aceitar a proposta.

«Também é verdade que depois pensei muito em ir para o campeonato saudita. Conheço o país e eles criaram uma competição muito poderosa que pode se tornar uma liga importante num futuro próximo», frisou.

«Como embaixador do turismo do país, foi um destino que me atraiu, sobretudo porque tenho gostado de tudo o que visitei, pela forma como o futebol está a crescer no país e pelo esforço que estão a fazer para criar uma competição de alto nível. Era a Arábia Saudita ou a MLS, e achei as duas opções muito interessantes», concluiu.

Messi, de 36 anos, foi oficializado em julho no Inter Miami, onde cumpriu 14 jogos e somou 11 golos e cinco assistências.