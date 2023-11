Lionel Messi arrecadou a oitava Bola de Ouro da carreira, mas ainda não foi desta que conquistou o primeiro prémio individual na Major League Soccer (MLS).

Nomeado para melhor contratação da temporada, o argentino perdeu a corrida para Giorgos Giakoumakis, avançado do Atalanta United que marcou 17 golos e somou três assistências em 27 jogos.

O jogador grego recolheu 45,78% dos votos dos jogadores, clubes e comunicação social, enquanto Messi amealhou 27,28%. No último lugar do pódio, com 15,44%, ficou Eduard Löwen, dos St. Louis City.

Refira-se que Lionel Messi chegou no último verão ao Inter Miami e regista 11 golos e 5 assistências em 14 jogos.