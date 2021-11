O agente do futebolista polaco Robert Lewandowski deu os parabéns ao argentino Lionel Messi pela conquista da Bola de Ouro 2021, mas criticou a eleição, defendendo que o avançado do Bayern Munique era quem merecia a distinção.

«Parabéns ao Messi, um jogador impressionante e uma eterna lenda do futebol. Mas a Bola de Ouro 2021 não lhe pertence. Não desta vez. A Bola de Ouro pertence a Robert Lewandowski. O Robert não foi roubado, mas é o homem que merece», defendeu Zahavi, em declarações ao jornal germânico TZ.

«Não admira que milhões de adeptos tenham dificuldade em acreditar no resultado final deste prestigiado evento de futebol. A noite de segunda-feira deveria de ter terminado com o Robert a celebrar a sua primeira Bola de Ouro», disse, ainda.

Messi venceu com um total de 613 pontos, para 580 de Robert Lewandowski, num pódio que ficou completo com Jorginho, do Chelsea, com 460 pontos.