Ao longo da primeira semana de Messi como jogador do PSG, avançaram-se muitos números relativos às vendas de camisolas do ‘astro’ argentino. Contudo, o diretor para a diversificação de marca do emblema da capital francesa, Fabien Allègre, diz que ainda falta muito para atingir a cifra do milhão de vendas.

«É uma loucura inventar tais números. Sim, é verdade que a tendência de vendas tem sido espetacular, mas estamos muito longe do milhão de camisolas vendidas. O acordo com Messi foi feito muito rapidamente, não é algo que pudéssemos ter previsto. Somos ágeis, mas temos de lidar com os tempos de produção dos nossos parceiros. Quer se trate de Nike, Adidas e Puma, todos eles têm a mesma abordagem à produção e ao número de camisolas colocadas no mercado. Não somos mágicos», afirmou Allègre, citado pelo jornal francês L’Équipe.