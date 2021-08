Lionel Messi foi recebido em enorme clima de euforia neste sábado, no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain. O astro argentino ficou de fora do duelo entre os parisienses e o Estrasburgo, mas já levou os adeptos à loucura só com a sua presença.

Lionel Messi foi apresentado aos adeptos no estádio, tal como os restantes reforços da época, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos e Gini Wijnaldum. A cerimónia decorreu antes do início do jogo, no relvado do estádio. O argentino ficou para o fim e quando entrou em campo, as bancadas foram à loucura.

O Paris Saint-Germain vai jogar na noite deste sábado a segunda jornada da Liga francesa frente ao Estrasburgo. É o primeiro jogo dos parisienses em casa nesta temporada, depois da vitória fora por 2-1 frente ao Troyes.