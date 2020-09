O futebolista português Diogo Jota rotulou de «sensação fantástica» a que teve após o primeiro golo ao serviço do Liverpool, que fixou a vitória por 3-1 ante o Arsenal, esta segunda-feira, na terceira jornada da Premier League.

«É uma sensação fantástica, só queria que fosse com o estádio cheio, mas estou feliz por fixar a vitória para a equipa e conseguir o resultado», afirmou, em declarações à Sky Sports.

«No futebol às vezes marcas, às vezes falhas e tens de acreditar que vais marcar. Felizmente, marquei», continuou, dizendo ainda o que o treinador Jurgen Klopp pediu.

«Disse para continuar a pressionar como estávamos, para ser feliz com a bola e fazer o que costumo fazer: jogar bom futebol e pressionar sem bola», respondeu.

«Vou fazer o meu trabalho a cada dia, trabalhar no duro e dar o melhor no dia do jogo. O primeiro [golo] é sempre o mais difícil, continuar é o mais importante. Tenho um, quero mais», acrescentou.

Diogo Jota entrou para o lugar de Sadio Mané aos 80 minutos e, aos 88, fixou o triunfo do campeão inglês em Anfield.