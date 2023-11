O empate deste sábado, entre o Manchester City e o Liverpool, terminou com um momento aceso entre Darwin e Pep Guardiola, com Jürgen Klopp a intervir e separar ambos.

Em declarações após o final do encontro, o treinador alemão referiu «não ter compreendido uma palavra» do que foi dito e afirmou que o momento foi meramente «emocional».

«A situação depois do jogo não creio que esteja relacionada com a rivalidade histórica entre os dois clubes, até porque o Darwin não sabe nada sobre isso. Foi uma questão emocional. Surpreendentemente eu não estava envolvido (risos). Não sei a 100 por cento o que realmente aconteceu, porque não entendi uma palavra. As duas equipas queriam ganhar, obviamente ninguém estava feliz», disse o treinador do Liverpool.