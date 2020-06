O jovem futebolista do Liverpool, Harvey Elliott, teve a possibilidade de rumar ao Real Madrid antes de assinar pelo atual campeão europeu. Esteve na capital espanhola para conhecer o estádio Santiago Bernabéu e o resto das instalações do clube. Contudo, quando surgiu a camisola de Sergio Ramos e a oportunidade de conhecer o defesa, Elliott recusou.

«Não, tudo bem, obrigado. Eu não gosto dele [ndr: de Sergio Ramos] depois do que ele fez a Salah», contou o jogador de 17 anos, contratado pelo Liverpool ao Fulham, em declarações ao sítio The Athletics, publicadas no sábado.

A recusa de Elliott esteve relacionada com o lance entre Ramos e Mohamed Salah, na final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid, em 2018, em Kiev. Uma falta do espanhol sobre o egípcio desfalcou os comandados de Jurgen Klopp, ainda na primeira parte, de um dos protagonistas da equipa. Elliott, então ainda no Fulham, tinha 15 anos quando assistiu ao jogo do título europeu ao vivo na capital da Ucrânia.