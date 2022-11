O Liverpool anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Curtis Jones, que fica agora com um vínculo de «longa duração».

O médio de 21 anos nunca representou outro clube. Esta temporada, soma sete jogos ao serviço dos reds e, no currículo, conta com um Mundial de Clubes, uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa e uma Supertaça inglesa.

We’re delighted to announce that @curtisjr_10 has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌