Ljubomir Fejsa despediu-se do Al-Ahly Jeddah quando se preparava para iniciar a terceira temporada no clube saudita. O internacional sérvio, que representou o Benfica de 2013 a 2019, fala em falta de profissionalismo e anuncia que, a partir de agora, está à procura de «novos desafios».

«É a altura de dizer adeus a vocês que me apoiaram desde o primeiro dia, obrigado aos adeptos do Al-Ahly por terem tornado a minha vida na Arábia Saudita melhor, foi muito bom, mas infelizmente algumas coisas estão abaixo do profissionalismo a que estou habituado», começou por escrever Fejsa na sua conta de Instagram.

O experiente médio de 33 anos, apesar de tudo, agradeceu o apoio que sempre sentiu da parte dos adeptos do Al-Ahly, mesmo com o clube em zona de despromoção. «Quero que o Al-Ahly regresse onde merece estar, no topo da classificação. Obrigado a todos pelas maravilhosas mensagens, li-as todas. Talvez a vida me faça voltar à Arábia Saudita, um país onde me senti bem e confortável», acrescentou.

A fechar a mensagem, Fejsa anuncia ainda que «agora é tempo de novos desafios».