O Estádio da Luz recebeu na quarta-feira uma visita muito especial: Ljubomir Fejsa.

O médio sérvio regressou àquela que foi a sua casa durante vários anos e assistiu ao vivo à vitória expressiva do Benfica frente ao Barcelona, para a Liga dos Campeões.

Depois do apito final, Fejsa desceu aos balneários e confraternizou com os antigos colegas, conforme imagens divulgadas pelo clube encarnado.

O próprio jogador, atualmente no Al-Ahli Jeddah, partilhou uma mensagens nas redes sociais. «Que noite! Foi incrível, grande futebol. Gostei de ver os meus amigos com o apoio dos melhores adeptos do mundo. Parabéns a todos. Juntos para sempre. Vamos Benfica, continuar forte!», escreveu.

