A seleção espanhola está a preparar os duelos com Suíça e Portugal e promete ir até ao detalhe.

Luis Enrique apostou no uso de um 'walkie talkie' para dar instruções aos jogadores e facilitar a comunicação no treino. Numa breve palestra, o selecionador explicou que todos os atletas iriam carregar um aparelho no colete onde habitualmente levam o GPS e, depois, foi só meter mãos à obra e desfrutar de mais uma inovação tecnológica.

Instalado numa base a meio do terreno de jogo, Luis Enrique deu várias indicações e nem precisou de esforçar muito a voz.

Ora veja: