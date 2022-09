Luis Enrique abriu o jogo e detalhou as opções que fez para elaborar a lista de convocados para os compromissos da Liga das Nações diante da Suíça e de Portugal no final deste mês.

Um dos nomes sobre o qual recaía mais expectativa era Sergio Ramos, que poderia regressar à seleção devido ao bom arranque de temporada no Paris Saint-Germain, mas não foi chamado.

«É uma ótima notícia ver o Sergio Ramos [a jogar regularmente] depois de mais ao menos um ano. Agora, compete-lhe fazer isso com frequência», disse em conferência de imprensa, citado pela Marca, esta sexta-feira.

As duas principais novidades na convocatória são Nico Williams do Athletic Bilbau e Borja Iglesias, do Betis. «[Williams] é um extremo puro. O extremo puro deve saber jogar dentro e o Nico está nesse processo de aprendizagem. Aproveitamos a oportunidade para vê-lo na primeira pessoa e conheço muito bem o caso do Borja. Ele treinou comigo no Celta. Está bem há muito tempo, tem nível para se associar, tem golo, até gosto do seu estilo sempre sorridente no campo.»

O selecionador espanhol diz que a lista da seleção está «80% fechada» e fez questão de destacar que, pese embora tenha em consideração o rendimento dos jogadores nos clubes, dá mais importância ao desempenho na ‘La Roja’.

«Há jogadores que vieram sem jogar nas suas equipas. Valorizamos o que eles fazem nos clubes, mas mais o que fazem aqui. Há vantagem em vê-los pessoalmente numa convocatória tão importante quanto esta. Pode haver mudanças. Convido todos os jogadores a dar o seu melhor porque a convocatória exige isso», vincou.

«Vou escolher os que considero melhores. Meritocracia? Por isso vêm dois jogadores novos. Outros treinadores também são questionados sobre os que não vêm. É muito difícil agradar a todos», acrescentou.

Luis Enrique explicou ainda o motivo pelo qual Ansu Fati ficou de fora. «Ele só jogou um jogo como titular pelo seu clube e isso diz-me algo. Oxalá possamos ver o melhor Ansu novamente, mas hoje não o vejo na lista. Está em processo de ganhar confiança e melhorar depois de muito tempo sem jogar.»

Espanha defronta a Suíça a 24 de setembro e joga em Braga com a seleção portuguesa no dia 27.