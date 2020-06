O Maccabi Tel-Aviv de André Geraldes reforçou a liderança da liga israelita ao bater o homónimo de Haifa, segundo classificado, por 2-0, no jogo que encerrou a 28.ª jornada.

Com o defesa português entre os titulares, a equipa de Tel-Aviv venceu com golos de Eyal Golasa (18m) e Matan Hozez (86m), passando agora a contar com doze pontos de vantagem sobre o Maccabi Haifa no topo da classificação.

Entretanto, também esta quarta-feira, o Hapoel Beer Sheva foi empatar ao campo do Hapoel Haifa (1-1), graças a um golo de Josué a dez minutos do final.

Num jogo em que Miguel Vítor e David Simão também foram titulares na formação de Beer Sheva, a equipa da casa marcou primeiro, por Ness Zamir, aso 69 minutos, mas os visitantes acabaram por reclamar um ponto graças ao tal golo do jogador formado no FC Porto.

Veja como ficou a classificação depois dos jogos da 28.ª jornada.