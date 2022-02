O Al-Faisaly, de Daniel Ramos, foi goleado esta terça-feira na deslocação ao terreno do Al-Fateh (4-1), e jogo da décima jornada do campeonato da Arábia Saudita.

Ao intervalo, o resultado já era de 3-0, fruto do golo inaugural de Bendebka, aos 24 minutos, e do bis de Christian Cueva, aos 42 e 45 minutos.

Na etapa complementar, aos 55 minutos, Marwane Saadane fez o 4-0 final, e Júlio Tavares reduziu para a equipa do técnico português aos 84 minutos.

Com este resultado, o Al-Faisaly está no 13.º lugar, com 21 pontos, e pode cair para os lugares de descida caso o Al-Ettifaq vença o seu jogo. O Al-Fateh é 11.º, com 24 pontos.