O Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, goleou este domingo em casa o Olmedo por 5-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga Equatoriana, e regressou à liderança isolada do campeonato.

Um hat-trick do argentino Bauman, aos 16, 53 e 69 minutos, e um bis do compatriota Previtali, aos 26 e 47 minutos, construíram o triunfo fácil da equipa do técnico português, ajudado ainda pela expulsão de Quintero, aos 35 minutos, nos forasteiros.

Com este resultado, Renato Paiva retoma a liderança isolada do Clausura (segunda fase regular), com 27 pontos, mais três do que o Emelec, segundo classificado e vencedor do Apertura, e mais cinco do que a Universidad Católica, terceiro classificado.