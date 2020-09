Do céu ao inferno. O Marselha, depois da polémica vitória sobre o Paris Saint-Germain (1-0), há apenas quatro dias, perdeu agora outro clássico do futebol francês, em pleno Vélodrome, diante do Saint Étienne (0-2), em jogo em atraso da primeira jornada da liga francesa. A equipa de André Villas-Boas caiu, assim, do poleiro que é agora ocupado pelos Verts, com o pleno de vitórias.

Depois das vitórias sobre o Brest (3-2) e PSG (1-0), o Marselha voltou à casa de partida para consentir a primeira derrota diante da equipa comandada por Claude Puel. Os visitantes adiantaram-se cedo no marcador, logo aos 6 minutos, com um golo de Romain Hamouma num lance desenhado por Yvann Maçon.

O Marselha reagiu e esteve por cima do jogo até ao intervalo, com destaque para duas oportunidades de Thauvin.

Já na segunda parte, Villas-Boas lançou Aké e Sarr para os lugares de Lopez e Balerdi, o Marselha voltou a carregar, mas foram os Verts que chegaram ao segundo golo, aos 75 minutos, com assinatura de Denis Bouanga.

Com esta vitória, o Saint Étienne destaca-se no topo da classificação, com o máximo de 9 pontos, enquanto o Marselha, com apenas seis, caiu para o oitavo lugar.