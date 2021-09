O Aston Villa venceu este sábado o Everton por 3-0, fazendo a equipa de Rafa Benítez descolar da liderança: o Everton chegou a este jogo no grupo dos primeiros classificados, com dez pontos, e podia igualar o vizinho Liverpool, que já tinha vencido este sábado, mas a derrota fê-lo cair do primeiro lugar.

Num jogo em que André Gomes começou no banco, entrando em campo aos 63 minutos, a derrota do Everton aconteceu em dez minutos, e já com o português em campo. Aos 66 minutos, Matty Cash abriu o marcador num tiraço de fora da área, aos 69 minutos Lucas Digne marcou na própria baliza e 75 minutos, Leon Bailey fez o 3-0 final.