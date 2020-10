Três jogos, outras tantas vitórias e uns incríveis 13 golos marcados. É este o pecúlio da Atalanta de Gasperini até ao momento, o que lhe vale a liderança da Série A.

Neste domingo, nova goleada imposta, desta vez ao Cagliari por 5-2, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 4-1.

A equipa de Bérgamo beneficiou também do empate entre Inter e Lazio (1-1), ficando a aguardar pelos resultados do Milan, que defronta o Spezia, e do Nápoles, que visita a Juventus de Ronaldo, mas pode acabar a jornada isolada no topo da classificação.

Este domingo foi positivo também para o Parma que, com Bruno Alves a titular, alcançou a primeira vitória da época, vencendo por 1-0 o Verona, com um golo marcado no primeiro minuto de jogo.

O mesmo resultado registou-se no Benevento-Bolonha, com triunfo da equipa da casa.