O Parma, com Bruno Alves a titular, no eixo da defesa, empatou na receção à Fiorentina, sem golos, em jogo da 7.ª jornada da Série A da liga italiana.

A equipa de Florença, comandada por Frank Ribéry, esteve por cima do jogo, mas raramente conseguiu incomodar a defesa da equipa da casa.

Os dois históricos do futebol italiano continuam, assim, a agonizar na parte de baixo da classificação, com a Fiorentina no 13.º lugar, com oito pontos, e o Parma no 15.º posto, com apenas 6.