Neymar foi apresentado como reforço do Al Hilal no passado sábado, assistiu nas bancadas ao empate da nova equipa com o Al-Fayha e, no final do jogo, Jorge Jesus destacou-o como «um dos melhores do mundo», mas recordou que está com uma lesão muscular. O treinador português diz mesmo que não sentido estar convocado para a seleção do Brasil, nesta altura, uma vez que «não está em condições de treinar, quanto mais jogar». A Confederação Brasileira de Futebol já reagiu.

Na conferência que se seguiu ao jogo, Jorge Jesus começou por destacar a chegada do importante reforço. «Neymar pode fazer tudo pela equipe do Al-Hilal. É um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvidas disso, em condições físicas normais. Ele chegou com uma pequena lesão, não vai conseguir treinar ainda com a equipa. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar», começou por enunciar.

Nesse sentido, o treinador português interrogou a convocatória de Neymar, na passada sexta-feira, para os próximos compromissos da seleção brasileira. «Já que estamos a falar do Neymar, não sei porque é que está na convocatória da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocatória. Sei que esse é um tema que temos de discutir. Hoje não vejo razão nenhuma para o Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode [jogar]?», perguntou.

A lesão de Neymar acaba por ser uma surpresa, uma vez que o internacional brasileiro já estava a treinar no Paris Saint-Germain e jogou mesmo no último jogo na digressão do clube francês na Ásia, tendo jogado os 90 minutos e marcado dois golos, mas Jesus não tem dúvidas.

«Ele não pode jogar na seleção. Está lesionado. Acho que nem devia ir ao Brasil, mas isso é um problema do Al-Hilal. Ele tem que recuperar de um problema muscular para começar a jogar, que é o que ele sabe fazer bem», repetiu Jorge Jesus em declarações à imprensa brasileira.

As declarações de Jorge Jesus levaram a Confederação Brasileira de Futebol a reagir, com um comunicado no qual diz estar a acompanhar a situação clínica de Neymar e adiantando que o selecionador Fernando Diniz está ciente da situação.

«O departamento médico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol informa que vem monitorando há alguns dias as condições clínicas do jogador Neymar Jr. A comissão técnica está ciente da situação e tem mantido contato constante com o atleta, acompanhando a sua evolução. A apresentação dos jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz está prevista para cerca de 15 dias», refere o comunicado da CBF.