O PAOK de Abel Ferreira mantém a pressão sobre o Olympiakos de Pedro Martins, voltando a reduzir a diferença entre os dois emblemas para um ponto depois de vencer no campo do Lamia, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da liga grega.

Um dia depois do triunfo da equipa do Pireu sobre o OFI (1-0), em Creta, a equipa de Salónica respondeu na mesma moeda, graças a um golo solitário do lateral Leo Matos aos 33 minutos. Vieirinha foi titular neste jogo, mas foi substituído aos 86 minutos por Douglas.

Com este resultado, o PAOK segue a um ponto do Olympiakos no topo da classificação.

