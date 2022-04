Agora no futebol australiano, Roderick Miranda brilhou a grande altura na goleada do Melbourne Victory em casa do Macarthur (4-1), em jogo da 25.ª jornada do principal campeonato daquele país.

O jogador português, formado no Benfica, fez o 3-1 na partida aos 81 minutos com um grande golo de calcanhar, em que finalizou para a baliza no ar.

Ora veja:

De resto, este foi o segundo golo de Roderick pelo Melbourne, equipa que ocupa o terceiro lugar da A-League.