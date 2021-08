O Palmeiras, de Abel Ferreira, goleou esta madrugada o São Paulo, por 3-0, e está nas meias-finais da Libertadores.

Após o empate 1-1 na primeira mão em casa do adversário, a formação de Abel Ferreira precisava apenas de um empate a zero para passar, por causa do golo fora. Mas cedo se percebeu que o marcador não ficaria em branco.

Raphael Veiga fez o 1-0 aos 10 minutos, Dudu fez o segundo aos 67 e Patrick de Paula, aos 78, fez o terceiro.

O São Paulo acabaria o jogo reduzido a dez, com a expulsão de Vítor Bueno, aos 82.