Cristiano Ronaldo abriu caminho para a vitória do Al Nassr sobre os marroquinos do Raja Casablanca por 3-1 nos quartos de final da Taça dos Campeões Árabes. Com Sadio Mané pela primeira vez titular, a equipa saudita, com uma frente de ataque alargada, ainda com Talisca, passeou no Estádio Príncipe Sultan bin Aziz e garantiu a vitória no primeiros 45 minutos.

A equipa de Luís Castro entrou a mandar no jogo, com uma elevada posse de bola e a conseguir facilmente profundidade no ataque e num espaço de pouco mais de vinte minutos marcou três golos, deixando a eliminatória praticamente sentenciada.

Cristiano Ronaldo abriu caminho para a vitória, aos 18 minutos, com um remate seco, com o pé esquerdo, à entrada da área, depois de Talisca ter desequilibrado sobre a direita, com um drible sobre um adversário antes de cruzar atrasado para a finalização do português. Uma grande golo de CR7.

Mais dez minutos e novo golo do Al Nassr, com um passe longo de Abdullah Al Khairabi a lançar Sultan Al Ghannam pela direita. O lateral ultrapassou um adversário com um subtil toque de cabeça antes fuzilar o guarda-redes do Raja Casablanca com um remate cruzado.

Mais oito minuto e chegou o terceiro golo do Al Nassr, com Cristiano Ronaldo a encontrar Alex Telles destacado sobre a esquerda e o antigo lateral do FC Porto a cruzar para a cabeçada certeira de Fofana.

Tudo muito fácil para a equipa saudita, mas, já perto do intervalo, a equipa marroquina ganhou um balão de oxigénio na sequência de um cruzamento de Zrida da direita que levou Abdullah Madu, na tentativa de cortar a bola em carrinho, a marcar na própria baliza. Um autogolo que reduzia a diferença para apenas dois golos e mantinha os marroquinos na luta pelo resultado.

O Raja Casablanca fez duas alterações para a segunda parte e regressou bem mais ofensivo, somando vários remates de longa distância a abrir o segundo tempo, colocando Alaqidi à prova.

Sadio Mané também esteve perto de marcar, num lance individual em que deixou dois adversários nas costas, mas o avançado senegalês acabou por ser substituído a vinte minutos do final.

O Al Nassr foi-se adaptando a um modo mais defensivo, com Brozovic a recuar para o eixo defensivo, ficando apenas Cristiano Ronaldo e Ghareeb soltos na frente, procurando defender a vantagem de dois golos.

Já perto do final, Cristiano Ronaldo voltou a animar as bancadas com um remate que bateu com estrondo no poste. Um lance que despertou os adeptos do Al Nassr que redobraram o apoio à equipa até ao final.

Não houve mais golos até final e, assim, o Al Nassr segue para as meias-finais onde vai defrontar os iraquianos do Al Shorta que, na véspera, afastaram o Al Sadd de Bruno Pinheiro, Mateus Uribe e Gonzalo Plata.

Na outra meia-final, o Al Hilal de Jorge Jesus vai defrontar o vencedor do embate entre o Al Shabab e o Al Wahda.