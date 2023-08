O Al Sadd comandada pelo português Bruno Pinheiro foi eliminado nos quartos de final da TTaça dos Clubes Campeões Árabes ao perder com os iraquianos do Al Shorta por 4-2.

A equipa do Qatar, que conta com alguns jogadores bem conhecidos do campeonato português, como o ex-sportinguista Gonzalo Plata ou ex-portista Mateus Uribe, até esteve a ganhar, com uma grande penalidade convertida por Akram Afif, aos 24 minutos, mas a equipa do Iraque empatou o jogo antes do intervalo, aos 32, com um golo de Ameer Sabah.

Já na segunda parte, os visitantes disparam no marcador, com dois golos de Waso Rustom (59m, gp, e 78m) e mais um de Ahmad Farhan (70m). A equipa de Bruno Pinheiro, antigo treinador do Estoril, não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, aos 81 minutos, novamente por Akram Afif.

Nas meias-finais, o Al Shorta vai agora ficar a aguardar pelo vencedor do embate entre os marroquinos do Raja Casablanca com o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo marcado para este domingo.