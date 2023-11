Bernardo Silva e Rúben Dias foram os únicos portugueses que integraram a lista final da Bola de Ouro de 2023. O médio de 29 anos ocupou o nono lugar e o defesa central de 26 anos ficou na 30.ª posição, a última da lista final.

Ora, face a este acontecimento, Bernardo Silva não perdeu a oportunidade de brincar com o colega na Seleção Nacional e Manchester City.

«Estou aqui com o 30.° da Bola de Ouro, Rúben Dias, o meu amigo. Consigo sentir a sua dor. Estou aqui partilhar a dor com ele», disse o internacional português bem humorado, antes da gala que consagrou pela oitava vez Lionel Messi como o melhor jogador do mundo.

Ora veja o momento: