Com Bernardo Silva em campo, o Manchester City suou, mas conseguiu bater o Leicester, no Etihad, em jogo da 18.ª jornada da Premier League.



Os «foxes» colocaram-se em vantagem aos 22 minutos. Barnes lançou a velocidade de Vardy que deixou Fernandinho para trás e picou a bola perante Ederson.



FICHA DE JOGO



Os «citizens» chegaram à igualdade por Mahez. O argelino recebeu junto à linha final no corredor direito, conduziu até à zona central e rematou com a bola a desviar em Söyüncü e trair Schmeichel (30m).



A dois minutos do intervalo os campeões ingleses chegaram à reviravolta. Ricardo Pereira travou Sterling em falta dentro da área e Gundogan converteu o penálti, fazendo o 2-1.



O golo que tranquilizou Pep Guardiola foi anotado por Gabriel Jesus. «Cavalgada» impressionante de De Bruyne até ao cruzamento perfeito para o desvio do brasileiro ao segundo poste.



Com esta vitória o Man. City fica a um ponto do Leicester, segundo colocado.