O Manchester City deu uma prova de força e um aviso à concorrência na luta pelo título da Premier League, esta quinta-feira, ao vencer com reviravolta na receção ao Tottenham, por 4-2, em jogo de acerto de calendário relativo à sétima jornada.

A equipa comandada por Pep Guardiola perdia por 2-0 ao intervalo, mas deu a volta na primeira metade da segunda parte, com três golos em 12 minutos: Julián Álvarez, Erling Haaland e Riyad Mahrez contrariaram a vantagem dada por Kulusevski e Emerson Royal aos comandados de Antonio Conte e, já na parte final, Mahrez bisou e fechou a contas.

Foi, na verdade, um final de primeira parte de pesadelo para o Manchester City e a história inverteu-se no início da segunda parte.

Quando o intervalo parecia chegar com o 0-0 no marcador, o Tottenham abriu o marcador ao minuto 44, por Dejan Kulusevski, que rematou para o fundo da baliza, na área, depois de um passe arriscado de Ederson para Rodri, que de costas para o jogo, pressionado por Bentancur, “entregou” a bola ao internacional sueco.

O cenário piorou logo a seguir, no segundo e último minuto de compensação da primeira parte, quando Harry Kane acreditou no lance, deslizou sobre a relva para desarmar Rodri na área defensiva do City, permitindo que Emerson Royal fizesse o 0-2 de cabeça, em recarga a um remate de Kane (45+2m).

Só que o intervalo parece ter feito bem ao City, que reduziu logo aos 51 minutos, por Julián Álvarez, numa insistência na área. Hugo Lloris saiu até ao limite da pequena área para tentar socar, mas falhou na bola e Álvarez encostou para o fundo da baliza.

E se o Tottenham marcou dois golos em três minutos, o City fez melhor e marcou dois em dois. Erling Haaland, depois de dois jogos seguidos sem marcar, não quis acentuar a pior sequência pessoal nesse capítulo pelo City e fez o 2-2 de cabeça, assistido também de cabeça por Mahrez, na área (53m).

Aos 63 minutos, Riyad Mahrez, que fez uma exibição brilhante na segunda parte, aproveitou uma falha de Ivan Perisic na tentativa de intercetar, fugiu pela direita, encarou Ben Davies e rematou cruzado para o 3-2, batendo Lloris, que viu a bola passar entre o poste e o corpo.

O mesmo Mahrez, já na reta final da partida, sentenciou o jogo, com o bis para o 4-2 final, aos 89 minutos. Um lance que surge de uma abordagem péssima de Lenglet após um passe longo de Ederson, que permitiu ao argelino isolar-se na cara de Lloris.

O encontro marcou o regresso de Rúben Dias à competição após o Mundial 2022: o central entrou aos 90 minutos, para a saída de Haaland. Bernardo Silva tinha entrado antes, ao minuto 81, rendendo Gundogan. João Cancelo ficou no banco do City.

Com este resultado, o City isola-se no segundo lugar, com 42 pontos. Fica a cinco do líder Arsenal, que tem 47 pontos e menos um jogo disputado. O Tottenham é quinto, com 33 pontos.