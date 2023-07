O Atlético de Madrid venceu, este domingo, o Manchester City por 2-1, num jogo de preparação disputado em Seoul.



Com Rúben Dias e Bernardo Silva na equipa inicial, os «citizens» não conseguiram quebrar a resistência colchonera na primeira metade. aos 55 minutos, Guardiola alterou nove jogadores, deixou Bernardo no balneário e chamou a jogo João Cancelo. Sem Félix, Simeone fez apenas uma troca para o arranque da segunda parte: Oblak saiu, entrando Grbic.



O técnico argentino voltou a mexer aos 60 minutos e operou nove trocas e volvidos cinco minutos, um dos jogadores que havia saltado do banco, Memphis Depay, abriu o marcador. Aos 74 minutos, Carrasco aumentou a vantagem espanhola.



O melhor que o campeão inglês e europeu conseguiu foi reduzir por intermédio de Rúben Dias a cinco minutos do fim, golo que foi insuficiente para evitar o primeiro desaire de pré-temporada.