Antony viajou desde o Brasil para Manchester esta terça-feira e vai depor voluntariamente junto da polícia de Manchester, na sequência das acusações de violência doméstica por parte de Gabriela Cavallin.

Segundo o The Times, o jogador do Manchester United está disposto a entregar o telemóvel às autoridades para ajudar na investigação.

Gabriela Cavallin, que manteve um relacionamento com o jogador, apresentou queixa na polícia de São Paulo e de Manchester no início do mês, acusando Antony de «violência física e psicológica».

Antony viajou para o Brasil devido aos compromissos da seleção canarinha, acabou por ser riscado da lista de Fernando Diniz, mas continuou no país para enfrentar as acusações, com a autorização dos red devils.

Refira-se que outras duas mulheres também acusam Antony de violência, mas o jogador do Manchester United nega as acusações.