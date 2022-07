O Manchester United divulgou neste sábado as imagens do novo equipamento alternativo.

A camisola, maioritariamente branca, inspira-se «na filosofia do clube de juventude, coragem e sucesso». As novas vestes do clube inglês, à semelhança das principais, têm um toque «retro», bem visível, por exemplo, no símbolo do clube à anos 90. Nos ombros, estão cravadas duas faixas pretas e uma branca, reunindo as três cores do clube. As camisolas são também produzidas totalmente com materiais reciclados.

É a primeira vez que o Man. United adota uma camisola alternativa branca desde 2016/17.

Na apresentação do novo equipamento, esteve Bruno Fernandes e nem Cristiano Ronaldo foi esquecido: o capitão da seleção portuguesa surge vestido com uma camisola de manga comprida, como várias vezes utiliza durante os jogos.

Veja os novos equipamentos na galeria associada ao artigo.