Depois da tentativa de adquirir o Chelsea, o britânico Jim Ratcliffe, fundador da INEOS, que patrocina a equipa de ciclismo Team INEOS, manifestou interesse em comprar o Manchester United.

A empresa química confirmou já ter exprimido a sua intenção à família Glazer, proprietária dos red devils.

«Colocámo-nos formalmente no processo», disse um porta-voz da INEOS, citado pela Sky Sports.

Ratcliffe, de 70 anos, é o homem mais rico da Grã-Bretanha e um adepto do Manchester United desde criança.

Os Glazers, recorde-se, estavam a explorar «alternativas estratégicas» no clube desde no final do ano passado, que podiam incluir uma venda, depois de 17 anos controversos e com muitas críticas por parte dos adeptos quanto aos investimentos. Na polémica entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, de resto, a família norte-americana também foi visada.

Quanto a Ratcliffe, após a invasão da Rússia na Ucrânia, foi um dos candidatos à compra do Chelsea, anteriormente detido pelo russo Roman Abramovich. Contudo, a proposta de cerca de cinco mil milhões de euros foi rejeitada.