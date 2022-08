Diretor-desportivo do Bolonha, Marco Di Vaio confirmou esta segunda-feira que o Manchester United está interessado na contratação de Marko Arnautovic.

No entanto, e a acreditar nas palavras do dirigente do clube italiano, os red devils não terão vida fácil para recrutar o internacional austríaco.

«Queremos que o Arnautovic continue, ele está no centro do nosso projeto», começou por dizer, em declarações ao Italia 1, prosseguindo depois.

«É claro que estamos orgulhosos por ter um clube como o Manchester United interessado num jogador nosso, mas o desejo do Bolonha é manter a equipa atual e reforça-la para uma época importante.»

Garante Di Vaio, de resto, que o «dinheiro não é problema»: «O Arnautovic, para nós, não tem preço. Representa uma aposta ganha, fomos buscá-lo à China quando todos se esquecerem dele.»

«Ele é muito importante para nós, queremos que continue a ajudar-nos a subir de nível e que ajude os jovens liderando pelo exemplo», concluiu.

Segundo a Sky Sports de Itália, refira-se, o Manchester United fez uma proposta de cerca de nove milhões de euros por Arnautovic, a qual foi rejeitada.