O antigo avançado do Manchester United, Wayne Rooney, criticou o comportamento de Cristiano Ronaldo e considerou que os red devils não são uma melhor equipa com o português.

«Não, acho que não. Ele e Messi são indiscutivelmente os dois melhores jogadores de todos os tempos e cada um pode escolher entre eles. Mas acho que as coisas que ele fez desde o início da temporada não são aceitáveis ​​para o Manchester United. Eu vi o Roy Keane a defendê-lo. O Roy não aceitaria isto. É uma distração que o Manchester United não precisa neste momento em que se está a tentar reconstruir», começou por dizer, esta sexta-feira, num programa da TalkSport.

«O Cristiano agora tem de baixar a cabeça e trabalhar para estar pronto para jogar quando o treinador precisar. Se ele fizer isso, será um trunfo. Se não o fizer, isto vai tornar-se uma distração indesejada», acrescentou.

Recorde-se que, depois de ter falhado a pré-temporada e da incerteza sobre o seu futuro, Ronaldo, em outubro, recusou entrar no jogo em Old Trafford com o Tottenham e deixou o campo ainda antes do apito final.