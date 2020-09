Donny Van de Beek passou 12 anos no Ajax e, no momento da despedida, os adeptos fizeram questão de lhe prestar uma homenagem.

Após o jogo da Holanda com a Itália, que foi disputado no Johan Cruyff Arena à porta fechada por causa da covid-19, um grupo de adeptos do Ajax apareceu à porta do estádio para se despedir do agora médio do Manchester United.

Levaram engenhos pirotécnicos, gritaram o nome dele e tiveram até direito a umas palavras de Donny Van de Beek, que saiu do carro e lhes pediu: «Mantenham o título de campeão aqui.»